KAPPL. Bei der Freeride Junior World Championship (FJWC) by Dynastar 2022 wurden in Kappl die Juniorenweltmeistertitel vergeben, als die weltbesten jungen Freerider aufeinander trafen.

Triumphale Rückkehr

Nach zweijähriger Pause feierten die Freeride Junior World Championships (FJWC) eine triumphale Rückkehr an die Quellspitze in Kappl. Trotz der herausfordernden Schneeverhältnisse ermöglichten die Vielfalt des Geländes und die große Auswahl an Linien einen herausragenden Wettbewerb in der Heimat der FJWC.

Snowboard Damen

Der Wettbewerb begann um 10:30 Uhr, und der Auftakt gehörte den Snowboarderinnen. Lila Yeoman (USA) sicherte sich den Sieg und sorgte damit für ein rein amerikanisches Podium. Bei schwierigen Bedingungen holte sie das Beste aus dem Hang heraus und zeigte den Juroren eine kreative und flüssige Linie. Samantha Lansky (USA) und Kaiya Hanepen (USA) auf den Plätzen zwei und drei bestätigten die US-Dominanz in dieser Kategorie.

Snowboard Herren

Tavo Sadeg (USA) belegte mit einer starken technischen Linie den ersten Platz bei den Snowboardern. Er fuhr zunächst in den steilen und ausgesetzten Teil des Hangs und krönte seinen Run dann mit einem exponierten Drop in eine enge Rinne. Dabei bewies er außergewöhnliche Kontrolle und technisches Können. Mit 88 Punkten siegte er souverän vor Maceo Peresson (FRA) und Vaughn Hardwick (AUS), die das Podium auf den Plätzen zwei und drei komplettierten.

Ski Damen

Jenna Meyers (USA) stürmte als erste der Skifahrerinnen aus dem Startgate und verband eine schnelle, flüssige Linie mit einem starken technischen Fahrstil. Mit 80,67 Punkten übernahm sie die Führung, die sie bis zum Ende des Wettkampfs nicht mehr abgab. Sonja Taudien (SUI) und Alizée Grivel (SUI) belegten nach starken Auftritten auf der Quellspitze die Plätze zwei und drei.

Ski Herren

Trotz wechselhafter Schneeverhältnisse zeigte das große Feld der Skifahrer bei ihrem hart umkämpften Contest in Kappl beeindruckende Leistungen. Martin Bender (SUI) verhinderte, dass die US-Athleten alle Kategorien gewannen. Mit einem kreativen und technisch anspruchsvollen Lauf holte er sich auf der Quellspitze den Sieg. Nach dem Drop-in stand er mehrere weite Airs, bevor er eine bis dahin unbefahrene Zone des Hangs ansteuerte und einen Hand-Drag 360 landete – der Run des Tages! Mit 95,67 Punkten übernahm Bender die Führung von Jean Tonnelier (FRA), der zuvor mit 92,33 Punkten in Führung gelegen hatte und sich mit dem zweiten Rang begnügen musste. Jack Kolesch (CAN) belegte Platz drei.

Zukunft gesichert

Das Niveau der FWJC in Kappl zeigte, dass die ZukunftdesFreeridens zweifellos in guten Händen liegt. Die vollständige Ergebnisliste und die komplette Aufzeichnung des Wettbewerbs findet man auf freerideworldtour.com.

