Spaß im Schnee, wichtiger denn je - die WK-Bezirksstelle Landeck organisierte mit der Aktion „WaS -Wintersport an Schulen“ Skitage für Volksschulkinder.

BEZIRK LANDECK. Heuer konnten sich zum Ende der WintersaisonKinder über perfekt organisierte Skitage und viel Spaß im Schnee freuen. Pandemiebedingt musste die Aktion WaS (Wintersport an Schulen) im März 2020 abrupt gestoppt werden und auch im Winter 2021 war die Umsetzung nicht möglich. Kaum war das Ende der Beschränkungen für Schulveranstaltungen in Sicht, setzte die WK-Bezirksstelle Landeck alle Hebel in Bewegung, um heuer zumindest für einen Teil der Volksschulen die beliebten WaS-Schitage mit Rundumpaket zu organisieren. Darin enthalten sind ein kostenloser Bustransfer vom und zum Skigebiet, Liftkarten und Organisation der Mittagsverpflegung, Betreuung durch Skilehrer*innen, kostenlose Leih-Ausrüstung sowie eine Ski Kids Unfallversicherung.

Einen unvergesslichen WaS-Skitag erlebten die Kinder der Volksschule Perjen Ende März in Galtür.

Faszination für Wintersport bei den Kindern wecken

„Gerade jetzt ist es besonders wichtig, den Kindern die Freude am Skifahren zu vermitteln“,

ist Bezirksstellenleiter Otmar Ladner überzeugt. „Viele Familien haben in den schwierigen letzten Jahren aufs Skifahren verzichtet, Kindergarten- und Schulskikurse sowie Schulskitage und -wochen waren ebenfalls nicht möglich. Es darf nicht sein, dass eine Generation heranwächst, die mit Skifahren nicht mehr in Berührung kommt. Das wäre fatal für den Tourismusbezirk Landeck, in welchem die Tourismusgesinnung, speziell auch für den Wintertourismus, essenziell uns als Anerkennen der wesentlichen Lebensgrundlage des Bezirkes zu verstehen ist.“

WK-Bezirksstellenleiter Otmar Ladner (li.) und-WK Bezirksobmann Michael Gitterle.

„Die Zukunft des Skisports und die Fitness der Kinder sind uns ein besonders Anliegen. Diese Initiative leistet einen wertvollen Beitrag zum gesundheitlichen und sozialen Wohlergehen im Tiroler Oberland. Die Sparkasse Imst fühlt sich seit jeher genau diesen Grundlagen unserer Heimatregion verpflichtet. Als langjähriger Partner unterstützen wir das Projekt Wintersport an Schulen deshalb auch heuer gerne wieder“,

erklärt Sparkassen-Vorstand Mario Kometer. „Es ist unser Ziel, der heranwachsenden Generation die Faszination Wintersport wieder näher zu bringen. Nur wenn die heimische Bevölkerung selbst aktiv Wintersport betreibt, ist es möglich, den Wintertourismus als unsere wirtschaftliche Lebensader wertzuschätzen und die Freude am Wintersport authentisch den Gästen zu vermitteln, sei es als Rezeptionistin im Hotel, als Servicemann im Schiverleih, Seilbahnmitarbeiter oder als Verkäufer*in bei den heimischen Handelsbetrieben“, betont WK-Bezirkobmann Michael Gitterle.

Dank an alle Partner

Obwohl die Partnerbetriebe eine sowohl wirtschaftlich als auch personell herausfordernde Wintersaison zu bestreiten haben, hat der Großteil der Partner ihre Unterstützung zugesagt. Für die Umsetzung der heurigen Schitage wurden Leistungen von Partnern benötigt, bei welchen sich die Initiatoren herzlich bedanken, darunter VVT Verkehrsverbund Tirol mit Partnerbetrieb Paznauntaler Verkehrsunternehmen, Sport Bründl/Ischgl, Intersport Wolfart/Galtür, Skischule Ischgl, Ski- und Snowboardschule Silvretta Galtür, Bergbahnen Silvretta Galtür, Silvrettaseilbahn Ischgl und Sparkasse Imst

