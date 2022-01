PIANS. Das Traditionsunternehmen HANDL TYROL steht seit Jahrzehnten regional und überregional für solide und innovative Ausbildungsmöglichkeiten. Dass in einem Lebensmittelproduktionsbetrieb ausgerechnet technische Berufe gelehrt werden, liegt nicht gleich auf der Hand. Wirft man jedoch einen Blick hinter die Kulissen, erkennt man schnell, dass hier technisch auf höchstem Niveau gearbeitet wird. In allen Bereichen kommen modernste Prozesse und Anlagen zum Einsatz. Deshalb sind bei allen Lehrberufen vor allem technisches Verständnis und logisch-analytisches Denken wichtige Voraussetzung. Außerdem sollten Lehrlinge eine große Portion Motivation und Eigenverantwortung mitbringen.

„Junge Leute können mit einer Lehre bei uns den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft in der Region legen und profitiere neben einer hochwertigen Ausbildung auch von zahlreichen Benefits,“ erklärt Celina File begeistert, „unsere Lehrlinge werden laufend von erfahrenen Ausbildern begleitet und erleben an allen Standorten und in jedem Bereich eine Ausbildung auf technisch höchstem Niveau. Mit den Berufen Lebensmitteltechniker & Mechatroniker oder IT-Applikationsentwickler bilden wir sehr moderne Berufsbilder mit großartigen Zukunftschancen & Aufstiegsmöglichkeiten aus, aber auch die Lehre zum Betriebslogistikkaufmann/frau bietet viele Karriereperspektiven.“

Bei Bedarf um schulische Nachhilfe wird ihnen selbstverständlich unter die Arme gegriffen. Fleiß in der Schule zahlt sich nämlich aus: Ein attraktives Prämiensystem für gute schulische Leistungen und Erfolge bei der Lehrabschlussprüfung, spornt an. Ein beliebter Treffpunkt ist die Kantine, wo täglich ein Frühstück und frisch gekochtes Mittagessen für alle kostenlos serviert wird. Trainings und Seminare gehören ebenso zum Ausbildungsplan wie Teamevents und Lehrlingsausflüge.

Du möchtest dir die Lehrberufe genauer anschauen? Vereinbare gleich einen Schnuppertermin unter www.handltyrol.at/jobs/lehre oder direkt bei Celina File, +43 664 60680 1405,

