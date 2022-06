Eine große Auswahl an Kursen und Lehrgängen im WIFI Landeck ermöglichen Interessierten in diesem Jahr mehr Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten als je zuvor.

LANDECK. Das WIFI Landeck ist mit seinem Angebot ein Spiegel des Wirtschaftsstandortes. Der Tourismus hat im Bezirk Landeck einen hohen Stellenwert. Dementsprechend bietet das WIFI Landeck eine große Auswahl an Kursen und Lehrgängen auf touristischem Gebiet. Das Spektrum reicht vom Online-Marketing für Tourismusbetriebe über die Rezeptionsausbildung bis hin zu umfangreichen Sommelier-Ausbildungen. Auch im Bereich Seilbahnwirtschaft, die im Bezirk ebenfalls eine große Rolle spielt, werden zahlreiche Kurse in Landeck abgehalten. Damit liegt das Kursangebot des WIFI nahe an der regionalen Wirtschaft und bietet somit die optimalen Voraussetzungen, die erworbenen Kompetenzen unmittelbar am Arbeitsmarkt einzusetzen.

Das WIFI Landeck bietet auch 2022/23 wieder eine große Auswahl an Kursen und Lehrgängen.

Foto: Othmar Kolp

Sprachkurse bis zur "Lehre mit Matura"

Darüber hinaus bietet das WIFI Landeck eine Reihe von Ausbildungen, die sich sowohl in Tourismusbetrieben als auch in anderen Branchen anwenden lassen. Dazu gehören Sprachkurse, aber auch der Erwerb von Kompetenzen in technischen Bereichen wie im Brandschutz oder auf dem Gebiet der Energieeffizienz. Natürlich kommen auch die Vermittlung von grundlegenden Kompetenzen wie Unternehmens- und Mitarbeiterführung, Ausbildertrainings oder Finanz- und Rechnungswesen im Kursprogramm des Bezirkes nicht zu kurz.

Und weil lebenslanges Lernen bekanntlich nie aufhört, lassen sich am WIFI Landeck Kurse im Bereich Informationstechnologie und die Module im Rahmen von „Lehre und Matura“ absolvieren.

Das Kursbuch bestellen, darin blättern oder es herunterladen: tirol.wifi.at/neues-kursbuch.

