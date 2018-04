Bruderschaft St. Christoph half mit 680.000 Euro

26.04.2018, 12:00 Uhr

2017 trafen 1.489 Ansuchen um finanzielle Hilfe ein, 790 konnten positiv erledigt werden. Aus dem Spendentopf der karitativen Vereinigung wurden 680.000 Euro ausbezahlt.

ST. CHRISTOPH (otko). Mit der bereits traditionellen Bruderschaftswoche feiert die Bruderschaft St. Christoph vom 5. bis 8. Juli 2018 ihr 632-jähriges Bestandsjubiläum. Der traditionelle Höhepunkt ist der Festgottesdienst mit anschließender Fahrzeugsegnung am Sonntag, 8. Juli, ab 10:00 Uhr.Die Bruderschaft St. Christoph wurde ursprünglich im 14. Jahrhundert von Heinrich Findelkind gegründet, um das erste Hospiz am Arlberg zu bauen. Es sollte eine Zufluchtsstätte bei „Wetterkapriolen“ (schlechtes Wetter) für alle Wanderer, Fuhrleute und Pilger sein, die den Arlberg überqueren mussten. 1961 wurde die Bruderschaft wiedererrichtet. Sie sollte helfen, die abgebrannte Bruderschaftskapelle beim Hospiz in St. Christoph neu aufzubauen. Als 1977 beschlossen wurde, Halbweisen, deren Väter beim Bau des Arlberg Straßentunnels verstorben sind, zu unterstützen, begann die Bruderschaft rasant zu wachsen. Familien in Nöten – ihnen zu helfen, ist das Kernanliegen der Bruderschaft St. Christoph.

Großzügige Spenden

Mitte April 2018 zählte die Bruderschaft St. Christoph weltweit 22.295 Brüder und Schwestern. Durch den finanziellen Beitrag der Mitglieder ist es der karitativen Vereinigung möglich zahlreiche Projekte zu unterstützen. 2017 gingen bei der Bruderschaft 1.489 Ansuchen ein, 790 davon wurden positiv erledigt. 82 Fälle sind noch in Bearbeitung.Vom Bruderschaftsrat wurden insgesamt 680.000 Euro ausbezahlt, wobei 454.000 Euro als Unterstützung an bedürftige Familien in Tirol, Vorarlberg, übriges Österreich, Deutschland und Südtirol gingen. 110.000 Euro wurden aus dem Spendentopf an kooperierende karitative Vereine, 30.000 an an Katastrophenhilfe bzw. für Brandopfer sowie 45.000 Euro für die Jugendvereine in der Arlberg-Region ausgeschüttet. Insgesamt 35.800 Euro flossen in Ausbildungsbeihilfen, Stipendien und Deutschkurse.Seit 1977 konnte die Bruderschaft dank der Mitgliedsbeiträge und der vielen großzügigen zusätzlichen Spenden insgesamt 17,7 Millionen Euro Spendengeldern verbuchen, heißt es im Tätigkeitsbereicht der karitativen Vereinigung.Mehr dazu auf der Homepage der Bruderschaft St. Christoph