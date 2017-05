Krankenmesse & Krankensalbung in Landeck

LANDECK. Die Pfarre Maria Himmelfahrt in Landeck, lädt am Mittwoch den 17. Mai um 15:30 Uhr in der Stadtpfarrkirche zur Krankenmesse mit Krankensalbung ein. Eingeladen sind alle über 75 Jahre und alle die krank sind oder sich krank fühlen. Die Vinzenzgemeinschaft St. Martin lädt anschließend alle TeilnehmerInnen zu Kaffee und Kuchen im Saal des Altersheimes ein.

Gehbehinderte Personen können abgeholt werden (Meldung bitte bis spätestens Montag, 15. Mai unter Tel. 05442/66980).