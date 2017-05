Radsternwallfahrt zum "Locherboden"

AT

STRENGEN/LOCHERBODEN. Am Samstag, 13. Mai 2017 findet eine Radsternwallfahrt zum Wallfahrtsort Locherboden statt. Um 10:30 Uhr erfolgt die Abfahrt bei der Pfarrkirche Strengen, um 10:45 Uhr bei der Pfarrkirche Pians. Um 11:00 Uhr wird Pfarrer Georg Schödl bei der Firma Peto in Zams ein Segensgebet sprechen, anschließend erfolgt die gemeinsame Abfahrt. Um 14:00 Uhr wird am Locherboden eine Heilige Messe gefeiert. Nach dem gemütlichen Beisammensein im Gasthof Locherboden erfolgt die gemeinsame Rückfahrt.