Vinzenzgemeinschaft St. Martin – Hilfe vor Ort

26.04.2017, 10:00 Uhr

Die Mitglieder unterstützen in der Gemeinschaft für die Gemeinschaft.

LANDECK (joli). Die Vinzenzgemeinschaft St. Martin der Pfarre Maria Himmelfahrt in Landeck lud kürzlich zur Generalversammlung. Gemeinsam mit Obmann Bruno Bock freuten sich die Mitglieder über ein hilfebringendes vergangenes Jahr."Ich möchte mich bei allen Unterstützern und der Gemeinde Landeck bedanken", so der Obmann.Die Mitglieder der Vinzenzgemeinschaft in Landeck unterstützen tatkräftig Menschen in Not. "Es ist ein Zeichen der Solidarität gegenüber der Bedürftigen. Wir haben ein Team, das mit viel Liebe und Kompetenz den Leuten hilft. Es ist ein soziales Netz, das alle auffängt. Euch allen ein herzliches 'Vergelt's Gott' im Namen der Pfarre", betonte Dekan Martin Komarek.

Für einander da sein

Auch im vergangenen Jahr konnte Hilfsbedürftigen mit der Bezahlung von Miets- und Betreuungskosten sowie Lebensmittelgutscheinen und Martiniladen-Gutscheine geholfen werden. Dabei werden die Probleme der Betroffenen diskret und anonym behandelt."Es gibt sehr viele Leute, die es schwierig haben. Und da ist es gut, dass wir die Vinzenzgemeinschaft haben", so Bgm. Wolfgang Jörg.U.a. durch die Caritas-Haussammlung ist es der Vinzenzgemeinschaft St. Martin möglich zu helfen wo es notwendig ist. Mit jeder Unterstützung wird von den Mitgliedern der Vinzenzgemeinschaft auch Zuwendung und Verständnis mitgeschenkt.Die Allgemeine Krankensalbung findet heuer am 17. Mai statt.