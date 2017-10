Heuer findet der Bezirkslandjugendtag mit Neuwahlen und Ball in See statt.



- 16:45 Uhr: Treffpunkt vor der Kirche in See

- 17:00 Uhr: Hl. Messe in der Pfarrkirche See

  Fahnenweihe der neuen SIEGERFAHNE

- Anschließend gemeinsamer Einzug mit unserer Landjugendmusikkapelle "LANDROCK" zum Gemeindesaal See



- 18:30 Uhr Beginn des Festakt mit Neuwahlen



Eintritt: (Raiffeisen Club Mitglieder erhalten auf den Eintritt Ermäßigung)

Landjugendtag (+Ball): bis 21:00 Uhr € 5,-

Ball:     ab 21:00 Uhr € 8,-



Auf Euer Kommen freut sich die

Jungbauernschaft/Landjugend See & Bezirksausschuss Landeck!