Die Botschaft im Bild ist wichtig – #einfachnäherdran

12.05.2017, 00:30 Uhr

Regionaut (Leserreporter) Dietmar Kain berichtet gerne von Veranstaltungen aus seinem Bezirk – so können alle sehen und lesen, was im Bezirk los war.

: Dietmar Kain: Dezember 2011: Landeck, Tirol: "Alles richtig machen. Mehr und mehr mit und in der Natur leben."Regionaut Dietmar Kain schreibt, weil er seine eigenen Erfahrungen und Bilder einer breiteren Öffentlichkeit näherbringen will. Er teilt Fotos und Texte von Veranstaltungen aus Landeck und Umgebung auf meinbezirk.at. Die Reaktionen auf seine Beiträge sind ihm sehr wichtig, denn so sieht er, ob seine Texte und Bilder ankommen oder nicht – und ob er alles richtig macht. Neben dem Schreiben und Fotografieren sind Dietmar seine Familie und Freunde, gute Musik und das Singen wichtig.

Dietmar hat sich sofort als Regionaut (Leserreporter) registriert, als es die Möglichkeit dazu gab. "Da es im Bezirk oder im Talkessel viele Events gibt, kann man nicht überall dabei sein. Durch die Berichte von Regionauten hat man die Möglichkeit, von diesen Veranstaltungen zu lesen und die Bilder zu sehen", erklärt er. Seine Beiträge verbreitet Dietmar per Mail aber auch über Facebook. Er schaut regelmäßig ins Bezirksblatt, ob eines seiner Fotos abgedruckt wurde. "Leider sind dann Bilder oft zugeschnitten und die Botschaft der Bilder ist nicht mehr ganz so, wie ich sie sehe." Dietmars Lieblingsfoto ist ein Foto vom September 2012, denn dazu gibt es auch eine kleine Geschichte: "Ganz in der Früh glaubte ich, das Haus eines Nachbarn brennt, so leuchtete es in meinem Zimmer. Ich sprang aus dem Bett und musste eineinhalb Stockwerke tiefer laufen, um die Kamera holen. Gott sei Dank hielt die Stimmung diese knappe Minute an!"