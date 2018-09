Die gute Nachricht

12.09.2018, 21:37 Uhr

(Markus 8,27-35)......Denke ich manchmal nach , was Gott von mir wollen könnte?Bitte ich um Gott um Hilfe, wenn ich in Schwierigkeiten bin oder rudere ich allein in meinem Lebensboot dahin?Pflichte ich der Meinung meiner Mitmenschen kritiklos bei um beliebt zu sein?Bau nicht auf Menschengunst dein Leben aufund ihren Launen lasse ihren Lauf!In Gottes Willen sollst du ruhn,so gut es geht das Rechte tun.Laß keinem über dich die Macht---auf deine innere Uhr gib acht!Nach Gottes Willen stell sie ein,und seine Kraft wird bei dir sein. .......E.Otter