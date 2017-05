Ein anderer Muttertag

13.05.2017, 14:04 Uhr

Schon lange ist es nicht mehr so,daß ich dich bei mir habe,doch tröstet mich der stille Glanzvergangner Muttertage-denn du hast mich ja nicht verlassen,stehst still an meines Lebens Straßen,weißt, was mich freutund was mich plagt,was ich dich gerne hätt gefragt.Du findest einen Weg für mich,den ich beschreiten kann,du zeigst auf eine Lösung hin,die ich bejahe dann-du bist halt meine Mama nochund ich, ich bleib dein Kind-Auch bin ich sicher, daß gewißim Himmel Muttertage sind.