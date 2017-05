AT

FLIRSCH. Die Musikkapelle Flirsch lädt zum 17. Frühjahrskonzert am Samstag, 20. Mai um 20:30 Uhr im Mehrzwecksaal Flirsch ein. Musikalische Leitung: Dominik Wahler. Eintritt: Freiwillige Spenden.

Programm u.a.: Das Goldene Flügelhorn, Bruckerlager Marsch, Beach Boys Golden Hits, I am from Austria.