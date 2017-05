Prutz: NMS Prutz-Ried |

PRUTZ. Die Musikkapelle Kauns veranstaltet am Freitag, 20. Mai 2017 in der Neuen Mittelschule in Prutz-Ried, um 20:30 Uhr das diesjährige Frühjahrskonzert.

Als eine der wenigen Kapellen in Tirol darf man auf die Besonderheit aufmerksam machen, dass die Kapelle von „Damenhänden“ dirigiert wird!

So hat die Kapellmeisterin Anna Haslwanter ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Moderation: Andrea Jörg. Eintritt: Freiwillige Spende.