Heimat lädt zum Fotografieren ein – #einfachnäherdran

05.05.2017, 07:20 Uhr

Regionaut (Leserreporter) Bernhard Gruber will mit seinen Fotos anderen seine schöne Heimat zu verschiedenen Jahreszeiten zeigen.

: Bernhard Gruber: Jänner 2012: Landeck, Tirol: "Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus! Ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten!"Bernhard Gruber fotografiert am liebsten seine wunderschöne Heimat im Paznaun bzw. im Bezirk Landeck. Seine große Liebe gehört der Landschaft mit all ihren Facetten der unterschiedlichen Jahreszeiten. Dabei beschränkt er sich aber nicht nur auf die Landschaft, Bernhard fotografiert auch viele andere Motive: "Das Bestreben, meine Aufnahmen anderen Menschen aus meinem Betrachtungswinkel näher zu bringen, ist mein erklärtes Ziel, obwohl ich genau weiß, dass die Betrachtungsweisen dabei weit auseinandergehen und Geschmacksache sind", erklärt Bernhard. Persönlich sind ihm in erster Linie seine Familie, seine Hobbys, das Motorradfahren und die vielen kleinen Dinge, die einen Ausgleich zum Berufsleben bilden, wichtig. "Dadurch finde und festige ich meine Balance und innere Ruhe", meint Bernhard.

#einfachnäherdran mit der Regionauten-Community

Weitere Regionauten entdecken:

Bekannte haben Bernhard auf die Möglichkeit der Regionauten-Tätigkeit aufmerksam gemacht. Er hat sich dann schlau gemacht und sich auf meinbezirk.at als Regionaut registriert. In seiner Tätigkeit als Regionaut sieht er eine Möglichkeit, unsere schöne Heimat auch jenen Menschen näher zu bringen, die nicht die Möglichkeit haben, sie selbst zu sehen. Die Reaktionen auf seine Bilder sind Bernhard schon wichtig. Er freut sich darüber und ist auch dankbar, wenn die Bilder anderen Lesern und Mitmenschen gefallen. Aber auch konstruktive Kritik nimmt er gerne an. "Denn nur daraus kann man lernen und sich weiter verbessern", sagt er. Seine Fotos teilt Bernhard auf mehreren Seiten, auf Facebook und auf seiner eigenen Homepage. Er schaut auch immer in das neue Bezirksblatt und freut sich, wenn er dort einen seiner Beiträge oder eines seiner Fotos abgedruckt findet.>> Hier findest du einen von Bernhards Beiträgen >> Hier findest du Bernhards Regionauten-Profil Du fotografierst oder schreibst gerne? Vielleicht bist du Mitglied in einem Verein und möchtest mehr darüber erzählen? Als Regionaut (Leserreporter) kannst du Neuigkeiten, Veranstaltungen und Fotos aus deiner Umgebung auf meinbezirk.at veröffentlichen. Die Redaktion wählt jede Woche Regionauten-Inhalte aus dem Bezirk aus, die in der jeweiligen Zeitung abgedruckt werden.>> Hier kannst du dich kostenlos registrieren >> Hier gibt's mehr Infos >> Hier findest du weitere Steckbriefe von Regionauten! Redaktion: Sabine Knienieder