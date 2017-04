Jeannine Meighörner las in der Tyrolia Landeck

28.04.2017, 10:16 Uhr

Sisis Schicksalstage in Tirol – Ein historischer Roman über das Verhältnis der berühmten Kaiserin zu Tirol.

LANDECK. Vergangenen Donnerstag lud die Buchhandlung Tyrolia in Landeck zur Lesung der in Innsbruck lebenden Autorin Jeannine Meighörner. An diesem Abend stellte sie ihr Buch "Das fliehende Herz – Sisis Schicksalstage in Tirol" vor.Kaiserin Elisabeth flüchtete immer wieder vor dem fremdbestimmten Leben des Wiener Hofzeremoniells und der Öffentlichkeit, die sie umschwärmte. In Tirol trifft die schönste Monarchin Europas ihren glücklosen Verehrer aus Jugendtagen, überwintert in Meran und wandelte auf den Spuren von Heinrich Heine in der Innsbrucker Hofkirche – Insgesamt viermal besuchte die Kaiserin Tirol.