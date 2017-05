Kappl: Konzert der Militärmusik Tirol & Wertungsspiel

KAPPL. Am 19.05. um 20:00 Uhr findet im Gemeindesaal Kappl das Konzert der Militärmusik Tirol in voller Besetzung unter der Leitung von Oberst Apfolterer statt.

Wertungsspiel des Musikbezirkes Das Wertungsspiel des Musikbezirkes Landeck findet am 21.05. von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt. Interessierte Zuhörer sind herzlich Willkommen. Elf Kapellen aus dem Bezirk Landeck stellen sich der Jury um in den verschiedenen Stufen beim Wertungsspiel mitzumachen.