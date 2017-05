Landecker Festwochen "horizonte": 20. Mai–01. Juli 2017

02.05.2017, 13:27 Uhr

LANDECK/ZAMS. Das abwechslungsreiche Programm der horizonte 2017:Tiroler Kammerorchester InnStrumenti, Andreas Öttl, Trompete. Werke von Dvořák, Arutjunjan und Pirchner – Sa., 20.05., 20 Uhr.Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Anton Heiller und Franz Thürauer – Mi., 31.05., 20 Uhr.

Werke von Heinrich Schütz, William Byrd J.S. Bach, Anton Bruckner u. Arvo Pärt – Fr., 02.06., 20 Uhr.Jazzperformance mit Filmvorführung „Der weiße Rausch“ groovige Soundunter- malung des Jazz-Klavier-Trios Triol – Sa., 10.06., 20 Uhr.Messe in G-Dur von Franz Schubert Mitglieder der Landecker Chöre, Streich- quartett.Kultur, Leitung Maria Kössler – So. 11.06., 10 Uhr.Klarinetten im Harmonika-Mantel spielen Weltmusik – Do., 15.06., 20 Uhr.Musikambulanz Doktor Trallala Gesundheits-Check für Instrumente – Mi., 21.06., 9 & 10:30 Uhr.Ballettmatinee für mittlere und höhere Schulen – Do., 22.06., 10:30 Uhr.Mitglieder der Wiener Philharmoniker spielen die Fassung für Streichtrio – Fr., 23.06., 20 Uhr.von Bach bis Jazz, Bearbeitungen für zwei Gitarren – So., 25.06., 20 Uhr.Recital für Flöte und Klavier Musik aus drei Jahhunderten – Sa., 01.07., 20 Uhr.Buchhandlung Tyrolia Landeck, Volksbank Landeck, kartenreservierung@horizontelandeck.com