MK Kappl: Frühjahrskonzert im Jubiläumsjahr

28.04.2017, 13:31 Uhr

Die Musikkapelle Kappl gab vergangenes Wochenende das traditionelle Frühjahrskonzert im Jubiläumsjahr vor ausverkauftem Saal zum Besten.

Das Jahr 2017 steht bei der Musikkapelle Kappl unter einem ganz besonderen Zeichen, feiern die Musikantinnen doch heuer ihr 200-jähriges Bestehen. Auch beim Frühjahrskonzert im vollen Kappler Gemeindesaal drehte sich alles um das Jubiläum, für das man ein interessantes und vielseitiges Programm kreierte. Dabei wurde - trotz winterlicher Temperaturen in Kappl - musikalisch der Frühling eingeläutet. "Wir spielen heuer fast ausschließlich Werke von Tiroler Komponisten und präsentieren zwei Uraufführungen", erläuterte Obmann Stefan Siegele das Programm. Die MK Kappl lieferte beim Frühjahrskonzert eine Top-Leistung ab und unterhielt mit einem erfrischenden, bunten Musikrepertoire, das von Unterhaltungsmusik über traditionellen Werken bis hin zu zwei Uraufführungen alles bot. "Das Uraufführungsstück Goldene Jubiläumsklänge wurde anlässlich des 200-jährigen Jubiläums in Auftrag gegeben", sprach Moderator Andreas Juen den Abschluss-Marsch aus der Feder des Zillertalers Michael Geisler an, der sich die feinen Klänge ebenso wie Florian Geiger, Obmann des Musikbezirks Landeck, nicht entgehen ließ. Nach dem perfekt inszenierten Abschlussstück war das Konzert noch nicht zu Ende: Tosender Applaus und anhaltende Ovationen ließen die Musiker um Kapellmeister Hubert Pfeifer zu weiteren Zugaben hinreißen. Bürgermeister Helmut Ladner wurde im Rahmen des Frühlingskonzertes ebenso wie Obmann Stv. Josef Ladner und Robert Zöhrer für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Das Frühjahrskonzert ist nur der Beginn von einigen Höhepunkten welche sich die MK-Kappl für das Jubiläumsjahr 2017 vorgenommen hat. So findet am 21. Mai das Bezirkswertungsspiel und am 18. Juni das Bezirksmusikfest in Kappl statt. Ganz besonders stolz ist man, dass am 19. Mai ein Konzert der Militärmusik Tirol erstmals wieder in voller Besetzung im Gemeindesaal Kappl stattfindet.