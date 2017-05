Pettneu: Kunstraum Pettneu |

PETTNEU. Alle sind herzlich zur Ausstellungseröffnung von Norbert Pümpel „Modell der Wirklichkeit“ im Kunstraum Pettneu eingeladen. Bilder und erstmals auch Skulpturen des in Götzis lebenden Künstlers werden am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr

vorgestellt. Mag. Christoph Kurzemann spricht über Arbeitsweise und Intentionen des Künstlers.

Die Ausstellung ist bis zum 25. Juni jeweils Do. und Sa. von 17 bis 20 Uhr, am So. von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen, bei Bedarf auch unter Tel. 0676 511 7383.