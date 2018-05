Party-Shop in Landeck eröffnet

03.05.2018, 16:29 Uhr

Am 2. Mai wurde der einzigartige Shop eröffnet

LANDECK (hp) Mit dem Party-Shop wurde die Marktlücke geschlossen. Mona und Jörg Ulmer haben nach der Umbauphase im Hause Phillippitsch am 2. Mai den Shop eröffnet.Der Laden bietet alles was für eine Party, egal welcher Art notwendig ist.Ob Kindergeburtstag, Hochzeit, Jubiläum oder einfach zum Fest für Familie oder Freunde. Die neuesten Trends ebenso wie Accessoires für Köstlichkeiten aller Art, das Sortiment ist schier unerschöpflich. Zudem ist im gesamten Oberland das das einzige Fachgeschäft für Party Zubehör und die fachkundige Beratung ist bei den Ulmers selbstverständlich.Zur Eröffnung kamen zahlreiche Besucher und natürlich die Nachbarn aus der Malserstraße, wie die neue Geschäftsführerin vom Favors... auch Hausherr Thomas Philippitsch mit Gattin Ruth war ebenso mit dabei wie eine Abordnung vom Friseursalon Paradies für Haare, Thomas Braun von der Tiroler Versicherung,n Leni und Norbert Gritsch, Brigitte Harrer, Karl und Gaby Harrer, Brigitte und Christine Greuter sowie der Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Toni Prantauer und Geschäftsführer Otmar Ladner, Bürgermeister Wolfgang Jörg, ebenso dabei die Vertreter der Leistungsgemeinschaft mit der Stellvertretenden Obfrau Stefanie Harrer, die die Vielfalt des Angebotes bewunderten und das liebevoll gestaltete Buffet genossen.Das Geschäft hat von Montag bis Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, an Samstagen von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Landeck, Malserstrasse 46, www.mypartyshop,tirol