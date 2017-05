Provitage eröffnet

05.05.2017, 22:31 Uhr

"Wir bieten Ernährungsberatungen sowie Solarium für Damen und Herren und haben Fitnessgeräte am neuesten Stand für Damen, es ist etwas ganz Spezielles", freut sich Gudrun Reich, Dipl.-Ernährungstrainerin und Dipl.-TCM-Ernährungstrainerin, die gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Hubert Mühlböck, Coach für Trainerausbildung und Motivationstrainer, das Studio führt.Beide weisen jahrzehntelange Erfahrung in diesem Gebiet auf. "Die thermo-physikalische Methode gibt es seit über 40 Jahren, wir haben sie verbessert", so Mühlböck, der nach dieser Methode selber 30 kg abgenommen und das Gewicht gehalten hat. "Jeder ist bei uns willkommen, jene die abnehmen wollen, aber auch jene, die ihr Figur halten bzw. fit bleiben möchten!"Tipps und Kochshows für gesunde Ernährung sowie hautstraffende Körperpflege werden ebenfalls angeboten."Wir geben auch eine Geldzurück-Garantie", so Mühlböck, falls jemand nicht abnehmen sollte. "Ernährungsumstellung ohne zu hungern und Bewegung sind das Um und Auf", betonen die beiden. Dabei wird ganz individuell auf die Wünsche der Kunden eingegangen. "Ein Probetraining ist gratis, auch ist eine kostenlose Figuranalyse möglich", erklärt Mühlböck, weil den Kunden ein ganz persönliches Programm zusammengestellt wird. "Hervorzuheben ist auch, dass unsere Methode absolut gelenk- und kreislaufschonend im Liegen durchgeführt wird!", betont Reich. Dabei werden die Fitness-Programme immer professionell begleitet und betreut. Eine telefonische Anmeldung ist deshalb nötig. "Unsere Kunden werden nie alleine gelassen!" Aktiv-Sauerstoff unterstützt die Straffung des Gewebes.Bgm. Wolfgang Jörg freute sich über die Neueröffnung. "Jede Geschäftstätigkeit bereichert unsere Stadt", so Jörg. Diakon Johannes Schwemberger segnete die neuen Räumlichkeiten.