"Spiegelbilder" im Kunstraum

08.09.2018, 23:54 Uhr

Edgar Mall zeichnet sich durch nationale und internationale Ausstellungen aus, gewann Grafikwettbewerbe oder veröffentlichte seine ausagekräftigen Bilder in Büchern.Oswald Perktold, der die Laudatio hielt, stellte den Tiroler Fotokünstler vor. "Seine Arbeiten widerspiegeln nicht ein Abbild, sondern Reflexion", so Perktold. "Man kann in seinen Bildern zwischen den Zeilen lesen!"Mit eigens kreierten "Spiegelklängen" umrahmte Harry Triendl die Vernissage. Für Mall selber sind Spiegel immer ein Thema. "Es gibt nicht nur ein Spiegelbild im Wasser, sondern auch die Frage, was spiegelt das Bild inhaltlich wieder!" Natur und Mensch kommen in seinen Werken vor, der Kreislauf der Natur wird thematisiert oder das Bauernsterben, das berühren, aber nicht kritisieren soll.Die Bilder sind für den Betrachter offen, im Dialog mit sich selber sollen die Fotos betrachtet werden.Die Schönheit, aber auch die kritische Seite von Bildern faszinieren Mall, der bereits mit 15 Jahren seine ersten fotografischen Erfahrungen machte. Bilder mit Botschaften - diese sind noch bis 14. Oktober im Kunstraum zu sehen.