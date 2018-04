Voll im Trend liegen die Rad-Tage der Rad-Fachhändler

23.04.2018, 11:15 Uhr

Die 2. aufläge der Rad-Tage war von grossem Interesse geprägt

LANDECK (hp) die 2. Auflage der Rad-Tage, veranstaltet von den Profis im 2-Rad-Segment, von Pete Bike Zams, Bike& run in Imst und Radsport Krug in Mieming. Vergangenen Freitag und Samstag wurde die Fachgeschäfte nahezu gestürmt. Nicht verwunderlich, nach dem langen Winter und den ersten richtig sommerlichen Tagen wurden die bereits ungeduldigen Radfahrer gleich mit allen Neuheiten rund ums Bike informiert.Natürlich standen die bekannten Marken wie Specialized, Cannon-Dale, Flyer oder auch Diamant im Vordergrund. Dass das große Interesse an E-Bikes, auch bereits zahlreiche jüngere PilotInnen interessiert muss nicht extra erwähnt werden.Auch die Auswahl an Zubehör wie Helmen, Jacken, Hosen, Handschuhen, speziellen Radschuhen und alles was man halt so braucht für den Radsport, hat sich der Nachfrage entsprechend großzügig erweitert.Bei zahlreichen Test- bzw. Probefahrten konnten wieder zahlreiche neue Radsportler gewonnen werden, da die Auswahl ob Mountainbike, Rennrad oder E-Bikes in allen Varianten entsprechend groß war.natürlich standen für Neueinsteiger vorführt-bzw. gebrauchte Räder zur Auswahl und zum testen bereit.