AK-Infoabend: Wenn ein Baby kommt, 18. Mai

LANDECK. Schwangerschaft und Geburt eines Kindes können den Alltag ziemlich durcheinander wirbeln. Zusätzlich tauchen mit einigen neuen Vorschriften seit 1. März jede Menge Fragen auf, wie etwa: Wie sieht es aus mit Wochengeld, Mutterschutz, Kündigungsschutz, Karenz, Kinderbetreuungsgeld NEU und dem lange geforderten Papamonat. Was muss wem und wann gemeldet werden? Welche Anträge sind zu stellen?Damit Sie den Überblick nicht verlieren, erfahren Sie alles Wichtige beim kostenlosen Infoabend „Wenn ein Baby kommt ... Infos und Tipps für werdende Eltern“ am Donnerstag, dem 18. Mai, um 19 Uhr in der AK Landeck. Experten von AK und TGKK klären auch zu Familienbeihilfe und Beschäftigungsverboten auf.Anmeldung erforderlich unter Tel. 0800/22 55 22 – 3450 oder landeck@ak-tirol.com