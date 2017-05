Alpinarium: "Archivarische Schätze" von Peppi Spiss

Peppi Spiss

GALTÜR. Die Sonderausstellung "Archivarische Schätze" von Peppi Spiss wird am Mittwoch, den 24. Mai 2017 um 20.00 Uhr im Alpinarium Galtür eröffnet. Der Eintritt ist frei.Ausstellungsdauer: Donnerstag, 25. Mai bis 12. Juli 2017Der 1960 geborene freischaffende Künstler lebt und arbeitet in St. Anton am Arlberg. Seit 1986 ist er in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland u.a. in New York, Budapest, Florenz, Wien, München und Berlin vertreten. Spiss ist regelmäßig zu Künstlersymposien in Italien, Spanien, Ungarn und Österreich geladen und nimmt an zahlreichen Kunstmessen teil.Er ist Initiator und Organisator der „Arlberger Kulturtage“, Gründungsmitglied der Denkwerkstatt „Freistaat Burgstein“, der internationalen Künstlergruppe „CURAC“ und der Künstlergruppe „INSIEME“.2002 und 2012 wurde Spiss mit dem Romstipendium des Landes Tirol ausgezeichnet, 2008 bis 2001 erhielt er ein Auslandsstipendium in Piemonte (Italien). 2006 gewann er den 1. Preis des Plakat-Wettbewerbs für das Hahnenkammrennen im Kitzbühel und seit 2011 führt er gemeinsam mit Lisa Krabichler die Kunstgalerie „ART- BOX“ in St. Anton.

Archiviarische Schätze

„Selbstverständlich will man bei jeder Werkschau einen aktuellen Bezug haben und so werden manche Bilder nur einmal gezeigt und verschwinden dann im Archiv. Seit mehr als 30 Jahren haben sich daher in meinem Atelier Schätze angesammelt, die es wert sind, wieder einmal gezeigt zu werden. Die museale Aufbereitung der anderen Räumlichkeiten im Alpinarium haben mich dazu inspiriert, einen Überblick über mehrere Schaffensphasen zu vermitteln – ohne spezifischen Aspekt sondern als kleine Retrospektive gestaltet, eine persönliche, individuelle Auswahl nach Kriterien wie Originalität, Ursprünglichkeit oder Thema. Anstatt nur die jüngsten Arbeiten zu zeigen, wie es in zeitgenössischen Ausstellungen durchaus üblich ist, stelle ich im Alpinarium einen Kontext aus aktuellen mit weiter zurückliegenden Werken her. Gezeigt werden Gemälde, als auch Skizzen, Studien und andere Artefakte“, so Peppi Spiss.