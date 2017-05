ASFINAG: Einsatzübung im Pianner/Quadratscher Tunnel

12.05.2017, 10:40 Uhr

S16 Arlberg Schnellstraße: Feuerwehr Landeck probt den Ernstfall – Sperre der Tunnels am 13. Mai 2017

PIANS. Am 13. Mai 2017 sind der Pianner und der Quadratscher Tunnel Schauplatz für eine Einsatzübung der Feuerwehr Landeck. Ab 15.00 Uhr sind die Tunnelanlagen aufgrund der Übung gesperrt. Die Feuerwehr Landeck nutzt die Gelegenheit für eine Löschübung sowie für die Durchführung mehrerer Übungsstationen in den Tunnels. „Die Landecker trainieren als zuständige Portalfeuerwehr den Ernstfall. Denn es zählt jeder Handgriff, wenn es zu einem Brand in einem Tunnel kommt. Bei solchen Übungen lernen die Mitglieder der Einsatztrupps den Tunnel genau kennen“, weiß Bernhard Köck vom ASFINAG-Tunnelmanagement.Die Übung wird voraussichtlich bis 20 Uhr dauern. Die Umleitung für den Verkehr erfolgt über die Anschlussstellen Landeck-West und Pians über die Bundesstraße.Die Übungen werden in regelmäßigen Abständen in den ASFINAG-Tunnels durchgeführt, um möglichst gut auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Deswegen sind derartige Übungen auch per Gesetz vorgeschrieben.