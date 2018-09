Aus Trinkwasser wird künftig Strom

13.09.2018, 14:30 Uhr

Trinkwasserkraftwerk: Die Gemeinden Tobadill und Pians setzen derzeit ein zukunftsträchtiges Projekt um.

TOBADILL/PIANS (otko). Die Gemeinden Tobadill und Pians setzen derzeit ein zukunftsweisendes Projekt um. Künftig wird aus dem Trinkwasser Strom erzeugt. In das Trinkwasserkraftwerk werden 1,1 Millionen Euro investiert. Ein eigener Gemeindeverband wurde dafür gegründet.Seit 20. August wird nun den dem gemeindeübergreifenden Projekt, an dem die beiden Kommunen mit je 50 Prozent beteiligt sind, gebaut. "Derzeit sind drei Partien auf der Baustelle tätig. Gebaut wird an der Wasserfassung beim Flathbach und an der über einen Kilometer langen Druckleitung. Laut Plan sollen die Arbeiten bis Mitte November fertig sein", erläutert der Tobadiller Bgm. Martin Auer. Gleichzeitig wird auch für Flathalpe eine Stromleitung mitverlegt. Im Frühjahr 2019 sollen dann die Turbine und der Generator in den Hochbehälter eingebaut werden. Das neue Kraftwerk hat eine Jahresleistung von 810 Kilowattstunden, womit der Strombedarf von 240 mittleren Haushalten gedeckt werden kann. Zudem sichert die neue Anlage auch die Wasserversorgung in den beiden Gemeinden ab.Finanziert wird das Trinkwasserkraftwerk durch 340.000 Euro, die sich die Gemeinden anteilsmäßig teilen. Der Rest erfolgt über ein Darlehen, das der Wasserverband Tobadill-Pians aufnimmt. "Seit 2010 wird darüber diskutiert. Gleich nach der Gemeinderatswahl 2016 sind wir gemeinsam mit der Gemeinde Pians unter Bgm. Harald Bonelli das Projekt Trinkwasserkraftwerk angegangen. Für die beiden Gemeinden ist dies ein zukunftsträchtiges Projekt", freut sich der Tobadiller Dorfchef.