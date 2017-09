Ausstellung Susanne Loewit im Schloß Landeck

27.09.2017, 20:09 Uhr

ihr Buchmit einer Lesung daraus vor. Dazu präsentiert sie nun auch einige ihrer Illustrationen zu diesem Buch; bis 26. Oktober 2017 im Schloß Landeck zu sehen.Die Bilder sind teilweise auf Papier und auf Baumwolle mit der Technik „Gouache“ gemalt, bei der jeder Pinselstrich sitzen muss da nachträglich nichts mehr verändert werden kann.Frau Loewit wuchs in Landeck auf und ist eine Tochter des uns bekannten Künstlers Herbert Danler der in Landeck bis 1984 wirkte.Ich möchte bewusst nur zwei ihrere Bilder verwenden um ein Interesse an dieser schönen Ausstellung zu wecken.