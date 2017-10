Auszeit für Weiterbildung: Kostenloser AK Infoabend am 17. Oktober in Landeck

LANDECK. Bildungskarenz, Bildungsteilzeit und das Fachkräftestipendium sind beliebte Möglichkeiten, sich eine Auszeit für eine Weiterbildung zu nehmen. Wie die drei Modelle im Detail funktionieren und finanziert werden, erläutern Spezialisten von AK und AMS am Dienstag, 17. Oktober, ab 19 Uhr in der AK Landeck.Weiterbildung erhöht die Chancen am Arbeitsmarkt, ist aber neben dem Beruf oft nur schwer zu bewältigen. Die Modelle Bildungskarenz und Bildungsteilzeit machen es möglich. Seit 1. Jänner 2017 gibt es auch wieder das Fachkräftestipendium, durch welches das Nachholen von Ausbildungen in Berufen mit Fachkräftemangel ermöglicht wird. Einige Voraussetzungen sind allerdings notwendig um vom AMS Förderungen zu erhalten.Beim kostenlosen AK Infoabend „Auszeit für Weiterbildung“ am Dienstag, 17. Oktober, um 19 Uhr in der AK Landeck, Malserstraße 11, erhalten Interessierte dazu umfassende Informationen von Experten von AK und AMS.Anmeldung erforderlich unter Tel. 0800/22 55 22 – 3450 oder landeck@ak-tirol.com