Bandcontest: Finale mit "K.O. Pilot" (mit VIDEO)

04.05.2017, 10:40 Uhr

Die drei Kappler Musiker stehen im Finale des Talente XVII im Conrad Sohm in Dornbirn.

KAPPL. Die Band "K.O. Pilot" aus Kappl und steht im Finale des Talente XVII im Conrad Sohm in Dornbirn. Am Samstag, den 13. Mai 2017 findet das Finale eines der größten Bandcontets Österreichs statt.Deutschsprachige Texte, gemixt mit energiegeladenem Rock, Pop und ein bisschen Punk, immer mit Fokus auf ohrwurmlastige Melodien – so lässt sich die Musik der Band „K.O. Pilot“ am besten beschreiben.Das Powertrio aus Kappl besteht aus Christian Ladner (Git, Vocals), Patric Matzohl (Bass, Vocals) und Mathias Pfeifer (Drums). Die Band hat es sich mit ihrer Musik zum Ziel gesetzt, den Zuhörer durch ihre kraftvollen Melodien und gefühlsbetonten Texten, aus seinem Alltag zu entreißen und zum Tagträumen zu animieren.Der Song "Sommerzeit" von K.O. Pilot ist ab sofort erhältlich als Stream oder Download auf iTunes, Spotify, Apple Music, google play store, Napster, uvm, ..."Wir sind die einzigen Vertreter aus Tirol und es wäre cool, wenn ausgerechnet eine Band aus Tirol das Finale in Vorarlberg gewinnt", so die drei Musiker. Natürlich gibt es auch einen Shuttlebus von Kappl aus damit so viele Fans wie möglich am Finale teilnehmen können. Alle Infos auf facebook.com/kopilot.band