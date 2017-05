Betteln – eine persönliche Herausforderung / Film und Gespräch

In Landeck wird über ein Bettelverbot diskutiert. Doch was wissen wir eigentlich über bettelnde Menschen und über ihre Lebenssituation? Der Film „Betteln. Menschen. Rechte“ der Initiative Minderheiten Tirol gibt einen Einblick in Lebensbedingungen, Sichtweisen und Perspektiven bettelnder Menschen – ein Film, der jenen Menschen eine Stimme gibt, die selten gehört werden. (AT 2015, OmU, 21 Min., Regie: Monika K. Zanolin)

Anschließend widmen wir uns den Fragen:

Gastreferent:

Informationen zum Film:

Wie geht es uns, wenn wir bettelnden Menschen begegnen?Wie gehen wir persönlich damit um?Dr. Helmut P. Gaisbauer(Zentrum für Ethik und Armutsforschung, Universität Salzburg)Mag. Michael HauptGeschäftsführer der Initiative Minderheiten TirolFreitag, 19. Mai 2017 • 20 UhrAltes Kino LandeckEine Veranstaltung von ARGE Kino Landeck und Initiative Minderheiten Tirolin Kooperation mit Bettellobby Tirol