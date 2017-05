Braunvieh-Talausstellung Landeck und Oberes Gericht

06.05.2017, 23:50 Uhr

Die Gesamtsiegerin steht im Stall des Mutterhauses Zams, die Reservesiegerin im Stall von Christoph Eiter (Kaunerberg). Bei den Kalbinnen siegte Helmut Streng (Niedergallmigg) vor der Reservesiegerin von Daniel Streng (Piller). Die Klasse der Jungkalbinnen konnte Josef Nagele vom Zammerberg mit seinem Tier für sich entscheiden, die Reservesiegerin besitzt Elvira Praxmarer vom Zammerberg.Die Gesamteutersiegerin gehört Ewald Huter (Faggen), die Euterreservesiegerin Christoph Eiterer (Kaunerberg).Gruppensieger:Ehrenkühe: AMARANTO Anni, Gottlieb Nigg, VZV KaunerbergAltkühe I: PALM Angelina, Christoph Eiterer, VZV KaunerbergMittelkühe: VITORIO Mina, Josef Mangweth, VZV NaudersJungkühe: DALLY Lady, Andreas Gager, VZV PfundsJungkühe I: PAYOFF Lilli, Michael Schwarz, VZV BannholzErstlingskühe: EASY Emeli, Ewald Huter, VZV FaggenErstlingskühe I: WALT Karo, Mutterhaus Zams, VZV ZamsOriginal Braunvieh: KRONOS*OB Flora, Josef Plangger, VZV NaudersOriginal Braunvieh I: GENIUS*OB Silber, Josef Plangger, VZV NaudersKalbinnen: HOVAT AT 326.867.419, Helmut Streng, VZV NiedergallmiggKalbinnen I: ET AT 698.586.319, Raimund Wolf, VZV Ladis IKalbinnen II: BROOKINGS Sunshine, Stefanie Folie, VZV BannholzKalbinnen III: SALOMON Anika, Daniel Streng, VZV PillerJungkalbinnen: GENOX-BOY Ibizza, Elvira Praxmarer, VZV ZamserbergJungkalbinnen I: JONGLEUR Isabell, Elvira Praxmarer, VZV ZamserbergJungkalbinnen II: AG VOICE AT 622.573.829, Josef Nagele, VZV Zamserberg