"Don Camillo und Peppone" zum Jubiläum in See

28.04.2018, 10:20 Uhr

In der kommenden Saison wagt sich die HeimatBühne See mit 20 Darstellern an die aufwendige Inszenierung.

SEE. Bei der Jahreshauptversammlung der HeimatBühne See berichtete Obmann Emil Zangerl über ein durchaus aktives Vereinsjahr. Neben 19 Proben, 14 Theatervorstellungen „Kleine Gauner und große Politik“ und diversen Besuchen verschiedener Theaterbühnen im Bezirk wurde auch das kommende Programm vorgestellt.Zum 30-jährigen Bühnenjubiläum präsentiert man im kommenden Winter die Komödie »Don Camillo und Peppone«. Rund 20 DarstellerInnen werden für die aufwendige Inszenierung benötigt. Die Rollen sind mittlerweile alle besetzt und ab Juni beginnen die ersten Teilproben mit den Hauptdarstellern. Alle Details unter www.See.theater