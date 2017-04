Dorfbuchpräsentation der Gemeinde Fendels

28.04.2017, 17:24 Uhr

Den Autoren Prof. Robert Klien und Peter Zegg wurde die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde verliehen.

FENDELS (joli). Im Vorfeld an die Buchpräsentation im vollbesetzten Fendler Gemeindesaal, zelebrierte der Abt von Stift Stams, German Erd, die Hl. Messe in der Pfarrkirche Fendels. In seiner Predigt bezog er sich auf die Geschichte, Kunst und Religion der rund 260-Einwohner Gemeinde.Die beiden ehrenamtlichen Autoren Prof. Robert Klien und OSR Peter Zegg erstellten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde in über zwei Jahren ein informatives und reich bebildertes 432 Seiten-Werk mit über 700 Abbildungen zu Fendels."Die Gemeinde Fendels hat einen reichen Urkundenschatz – seit dem Jahr 1450 ca. 200 Schriftstücke – die oft schwer zu lesen waren. Dafür holten wir uns bei Bedarf Hilfe beim Landesarchivdirektor Dr. Christoph Haidacher. Wichtige Quellen waren auch die Kirchenarchivalien. Für das Gemeindegebiet von Fendels fertigte Univ.-Prof. Dr. Karl Krainer eigenes eine geologische Karte an", erklärte Prof. Klien.Erst vor einem Jahr kam es zu Funden aus der Bronze- und Eisenzeit: "Das ist sensationell", betonte der Heimatforscher.Die Anfänge der Musikkapelle (1770), die erste urkundliche Nennung, das Herkommen und die Bedeutung aller Fendler Familiennamen sind interessante Beiträge, wie vom großen Fendler Barockbildhauer Meister Andreas Kölle (1680–1755) und dem Künstler Serafin Eberhart (1844–1921), die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind.Zum Kapitel "Pfarrkirche" konnte Robert Klien einiges richtigstellen und Neues erforschen.Zur Gemeinschaftsarbeit der beiden Autoren zählten vor allem die Berichte über die Brandkatastrophen (1939 Oberdorf, 1972 Unterdorf), Brauchtum, Vereinsleben, Schule, Tourismus, Trinkwasserversorgung und künstliche Bewässerung sowie die Zeit nach den Tiroler Freiheitskämpfen von 1809 bis zur Gegenwart.Eine Karte mit den wichtigsten Flurnamen mit Erklärungen, schließt das Buch ab.Zum Dank für dieses großartige Werk verlieh Bgm. Heinrich Scherl Prof. Robert Klien und OSR Peter Zegg die Ehrenbürgerschaft.