E-Biker bei Sturz schwer verletzt

20.07.2017, 12:00 Uhr

Auf der Zugertal-Mautstraße stürzte ein 54-Jähriger ca. einen Meter tief in den Straßengraben.

DAALAS/LECH. Ein 54-jähriger E-Biker fuhr am 18. Juli 2017 um 14.45 Uhr von der Freiburgerhütte kommend auf der Zugertal-Mautstraße talwärts in Richtung Zug. Dabei geriet er kurz vor dem Waldcamp in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand und stürzte ca. einen Meter tief in den Straßengraben. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber "Gallus 1" ins Krankenhaus geflogen. (Quelle: Polizei)