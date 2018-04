Frizzey Light: Tag der offenen Tür in Prutz

25.04.2018, 09:10 Uhr

Friedensbotschafter Frizzey Greif und Lebensgefährtin Christine Jarosch konnten über 60 Gäste aus Nah und Fern begrüßen.

PRUTZ. Für das Glück aller fühlenden Wesen stellte Friedensbotschafter Frizzey Greif unterstützt von seiner Lebensgefährtin Christine Jarosch mit den Friedensfahnen (Windpferdchen) aus Nepal über den Dächern von Prutz im Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses "Platz da!", mit einer Film & Studiotour die non profit organization FRIZZEY LIGHT vor. Seit 1997 setzt sich Frizzey Greif, ehrenamtlich vonPrutz aus in über 55 Ländern für den Frieden, mehr Gerechtigkeit, Hilfsprojekte und zur Förderung des humanitären Bewusstseins ein, wo er im Ausland mehrmals ausgezeichnet wurde.

Großes Interesse

Für Unschuldige engagieren

Über 60 begeisterte Gäste aus Nah und Fern haben es sich nicht nehmen lassen im Laufe des Tages „das Reich der Schwingungen“, wie Frizzey sein Lighthouse nennt, näher kennen zu lernen und sich zu informieren wie dieser Verein funktioniert. Sie haben sich wortwörtlich ein Bild gemacht durch Ausschnitte verschiedener Dokumentarfilme, wie man wirklich vor Ort den Ärmsten der Armen nachhaltig helfen, ehrenamtlich Menschenleben retten kann ohne zu missionieren, wie man mit bescheidenen Beiträgen gemeinsam Bergeversetzen kann und sich gegenseitig glücklich macht. Die vielen Gästebucheintragungen bestätigen das Interesse wie u.a. Bergvölker in anderen Ländern überleben müssen."Herzlichen Dank an die herzgebildeten TirolerInnen, Kunst und Kulturliebhaber für die wunderbaren Begegnungen, tollen Gespräche zwischen Kaffee und Kuchen, für die Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Tätigkeiten zur Förderung des humanitären Bewusstseins. Ein Tag der gegenseitigen Bereicherung mit neuen Gedanken, tollen Gesprächen, neuen Mitgliedern und Unterstützer, um gemeinsam noch mehr sinnvolles zu bewegen", so Frizzey Greif.Dr. Christof Angerer wunderte sich, warum wir in Tirol noch nie eine Auszeichnung bekommen haben. Frizzey: „Ich arbeite nicht für Auszeichnungen sondern für Unschuldige, hilflose Menschen. Wenn ich mir anschaue welche Taten oft ausgezeichnet werden, stellt sich die Frage, welchen Wert solche Auszeichnungen wirklich haben.“Unter den Gästen im Frizzey Light House in Prutz waren unter anderem: Dr. Philipp Plangger mit Anna, Dr. Christof Angerer mit Renate, Kulturobmann von Ladis Armin Klien mit Maria, Nepalexpertin Elfi Knoflach mit Freunden, Gudrun Stix – Tochter von Künstler Martin Stecher – mit Familie und Künstlerin Christiana Schwemberger, Arch. Di Ursula Faix.