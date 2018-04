Frühjahrsausflug der Zammer Senioren

27.04.2018, 12:00 Uhr

Der Zammer Seniorenbund machte kürzlich den schon traditionellen 1. Ausflug des Jahres nach Südtirol.

ZAMS. Am 13. April 2018 startete der Zammer Seniorenbund zum schon traditionellen 1. Ausflug des Jahres nach Südtirol. Nach einem langen und kalten Winter freuten sich alle auf einen warmen Frühlingstag in Meran. Auf der Töll stiegen 17 Wanderer aus und wanderten guten Mutes den Waaweg in Richtung Marling. Der Rest der Teilnehmer wurde zum Freitagsmarkt nach Meran gefahren. Während der vergangenen Nacht fiel Schnee bis fast zum Dorf Tirol. Die Temperaturen waren Sonnenschein mäßig und von Apfelblüte keine Spur. Nichtsdestotrotz kamen die Marktbesucher mit vielen Taschen voller modischer Dinge zum vereinbarten Mittagstreff nach Marling. Die Wanderer erlebten den Waalweg ohne schwitzen, waren aber von der schönen Landschaft begeistert. Nach dem gemeinsam, gewohnt gutem Eessen,ausreichend Rotwein, starteten sie in Richtung Reschenpass und Heimat. "Es war ein schöner, gemütlicher Tag, mit viel gutem und so wichtigen Huangart", waren sich alle einig.