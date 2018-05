Führungswechsel in Landeck! Erfolgreiches Unternehmer-Netzwerk für mehr Umsatz in der Region

04.05.2018, 22:18 Uhr

Landeck : Hotel Schrofenstein |„Wir verändern die Art und Weise wie Menschen miteinander Geschäfte machen. Fort von der Ellenbogentechnik – hin zu einem erfolgreichen Miteinander”, sagt Mathias Patsch der Orthopädieschuhtechnik Patsch aus Prutz und neuer Chapterdirektor der BNI Unternehmergruppe Via Claudia in Landeck. Zum Besuchertag werden laut Patsch, unterschiedlichste Unternehmer aus den unterschiedlichsten Branchen eingeladen. Ziel ist es, gemeinsam mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen zu machen.

12 Monate hatten Johannes Plangger (Optik Plangger), Matthias Dialer (Die Strategieberatung) und Hans-Peter Krissmer (EFM Versicherungsmakler) die Zügel in der BNI Unternehmergruppe Via Claudia in Landeck in der Hand. Nach dieser sehr erfolgreichen Zeit geben sie nun das Zepter an Mathias Patsch (Orthopädieschuhtechnik Patsch), Ingo Wucherer (Wucherer Energietechnik) und Frank Neuner (Laserdesign) ab.Im erfolgreichsten Unternehmernetzwerk der Welt ist arbeiten nach klaren Strukturen täglicher Standard. Der Fokus auf messbare Ergebnisse, kombiniert mit klaren Ansagen und völliger Transparenz sichern seit über 30 Jahren tausenden von Mitgliedern weltweit einen zusätzlichen Unternehmenserfolg. So gibt es jährlich ein neues Führungsteam, verschiedenste Koordinatoren, und einen Mitgliederausschuss welcher Neubewerbungen bearbeitet und auf die Qualität der ausführenden Mitglieder achtet. „Teamarbeit heißt bei uns, dass wir Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft sind. Es geht ausschließlich ums miteinander. Somit helfen wir zusammen und schaffen dadurch einen Mehrwert für alle“ sagt Ingo Wucherer der Wucherer Energietechnik und neuer Mitgliederkoordinator der Gruppe.Jedes Fachgebiet ist in jeder Gruppe nur einmal vertreten. Ein Besuchertag dient neben dem Netzwerken lokaler Unternehmer, vor allem dazu, einige Fachgebiete zu noch freien Branchen in der Gruppe mit tollen Unternehmern zu besetzen. “Wenn wir Empfehlungen aussprechen, dann müssen wir uns darauf verlassen können, dass sie mit hoher Qualität abgearbeitet werden. Die Kunden stehen im Mittelpunkt und wollen zufrieden sein. Aus diesem Grund wollen wir die Besten auf ihrem Gebiet bei uns in der Gruppe begrüßen” sagt Frank Neuner als Spezialist für Laserdesign und neuer Schatzmeister im BNI Chapter Via Claudia.Auf diese Art und Weise des Netzwerkens konnten die Unternehmer der Gruppe, welche sich wöchentlich immer Mittwochs im Hotel Schrofenstein Landeck zum Businessfrühstück treffen, seit ihrer Gründung vor etwas mehr als 2 Jahren mit über 3.000 Geschäftsempfehlungen unterstützen. Diese mündeten in rund 2.3 Mio Euro Mehrumsatz für die Unternehmer der Gruppe. „Ein zusätzliches Geschäft welches Provisionsfrei nach unserem Motto „Wer gibt, gewinnt“ erzielt werden konnte“, freuen sich die Vorgänger-Chapterdirektoren und Gründungsmitglieder Johannes Plangger und Markus Gerstgrasser.Netzwerken auf einem anderen Niveau. Messbar und völlig transparent. Wer sich gerne ein Bild zu den wöchentlichen Meetings und dem neuen Führungsteam machen möchte, ist immer Mittwochs im Hotel Schrofenstein Landeck herzlich Willkommen. Ganz besonders aber am 9.5.2018 zum Besuchertag. Mehr Infos sowie Anmeldeoptionen gibt’s unter www.bni-tirol.at