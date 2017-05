Gesundheit im Zentrum: Vortrag "Diabetes mellitus"

Im Rahmen der Vortragsreihe "Gesundheit im Zentrum" steht am 11. Mai, um 19 Uhr das Thema "Diabetes mellitus" im Mittelpunkt. Alle Interessierte und Betroffene sind zum Vortrag "Diabetes mellitus" und zur anschließenden Gesprächsrunde herzlich eingeladen.

Referenten: OA Dr. Hans Robert Schönherr und DGKP Katharina Neurauter.

Die Veranstaltung findet im St. Vinzenz Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Zams (Nikolaus-Tolentin-Schuler-Weg 2) statt. Der Eintritt ist frei.

Um Anmeldung unter Tel. 05442-600-1238 oder per E-Mail an biz@krankenhaus-zams.at oder unter www.khzams.at wird gebeten.