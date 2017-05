GF Andrea Weber verlässt TVB TirolWest

08.05.2017, 10:46 Uhr

Freiwilliger Abschied war für alle überraschend – Verband sucht nun Nachfolger

LANDECK/ZAMS (otko). Mit ihrem überraschenden Abschied als Geschäftsführerin des TVB TirolWest sorgte Andrea Weber am Wochenende für viel Gesprächsstoff im Talkessel. TVB-Obmann Konrad Geiger bestätigte dies auf Anfrage der BEZIRKSBLÄTTER. Die Geschäftsführerin war am Montag beim TVB bereits für eine Stellungnahme nicht mehr erreichbar – Telefon und E-Mails wurden umgeleitet."Aufgrund meiner beruflichen Veränderung möchte ich mich hiermit als Geschäftsführerin des TVB verabschieden. Meinem freiwilligen Ausscheiden liegt keinerlei privater Anlass, sondern ausschließlich der Wunsch zugrunde neue fachliche und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu erschließen", schreibt Weber in einem E-Mail am Freitag, das an alle Mitglieder und Funktionäre sowie an die Partner und Mitarbeiter ging."Natürlich ist der überraschende Abgang von Andrea Weber schade, aber sie hat ein berufliches Angebot bekommen, dem sie offenbar nicht wieder stehen konnte. Die Zusammenarbeit hat über die Jahre immer funktioniert. Es hat keinerlei Unstimmigkeiten gegeben und das Einvernehmen war immer bestens", betont TVB-Obmann Geiger. Noch bis 1. Juni ist Andrea Weber beim TVB angestellt (Urlaub und Überstundenabbau). "Wir sind bereits auf der Suche und hoffen schnell eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger zu finden. Viele Projekte, wie die Umsetzung des Radwegs stehen in der Pipeline", so Geiger.Mit 1. Dezember 2011 hatte DI Andrea Weber die Agenden von Ingrid Wohlfarter als Geschäftsführerin des Tourismusverbandes übernommen. In den letzten fünf Jahren wurden zahlreiche Projekte umgesetzt und die Region neu positioniert. Leuchtturmprojekte sind hier die Gründung des Vereins GenussWerkstatt TirolWest, der "Autofreie Urlaub" sowie das Produkt "1000 Pistenkilometer". Auch im digitalen Marketing rüstete sich der Verband für die Zukunft. Zudem erhielt TirolWest im Jahr 2015 von der ÖHV das beste Prädikat als "Destination mit Top Performance".