Helmi-Aktionstag in Pettneu a.A.: Augen auf, Ohren auf!

26.04.2017, 11:48 Uhr

Verkehrssicherheitsexperte Helmi gibt Kindern Tipps rund um das Thema Sicherheit.

Sicheres Verhalten im Straßenverkehr muss erlernt werden. Aus diesem Grund klärte das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) mit der Unterstützung des „Verkehrssicherheits-Experten“ Helmi am 25. April die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Pettneu am Arlberg über das richtige Verhalten im Straßenverkehr auf. Den Helmi-Aktionstag erhielten die Kinder als Dank für ihre Beteiligung an der Aktion „Tempo 30 vor Schulen“, die im vergangenen Jahr in der Gemeinde Pettneu am Arlberg umgesetzt wurde.

PETTNEU. Ob mit dem Fahrrad, mit dem Scooter oder zu Fuß – tagtäglich sind unsere Kleinsten im Straßenverkehr unterwegs. Damit die Kids sicher und unbeschadet durch den oft hektischen Straßenverkehr gelangen, müssen sie frühzeitig lernen, Gefahren zu erkennen und Verkehrsregeln einzuhalten. „Umfassender Schutz für die schwächsten Verkehrsteilnehmer ist uns ein besonders wichtiges Anliegen. Durch die Helmi-Aktionstage fördern wir in ganz Österreich das grundlegende Bewusstsein der Kinder für die Gefahren des Straßenverkehrs und erziehen sie somit zur Selbstständigkeit“, erklärt DI Peter Felber vom KFV.

Helmi hautnah erleben

Helmi & die Aktion „Tempo 30 vor Schulen“

Gemeinsam mit dem Sicherheitsexperten Helmi wurden nun auch die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Pettneu am Arlberg verkehrsfit gemacht. Mit lustigen und informativen Spielen, Übungen sowie Bastel- und Malanleitungen zum Thema Verkehrssicherheit lernten die Kinder, wie sie ohne Angst und vor allem sicher am Straßenverkehr teilnehmen können. „Mit der Verkehrserziehung sollte so früh wie möglich begonnen werden. Dabei geht es aber nicht nur um das bloße Vermitteln von Regeln und Vorschriften. Im Zentrum des Unterrichts stehen vielmehr Selbstständigkeit und soziale Kompetenz, ergänzt mit Tipps und Tricks, wie sich Kinder im Straßendschungel am besten zu Recht finden“, ergänzt DI Peter Felber vom KFV.Den Helmi-Aktionstag erhielten die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Pettneu am Arlberg als Dank für ihre Teilnahme an der Aktion „Tempo 30 vor Schulen“, die durch einfache bauliche und gestalterische Maßnahmen Autofahrer dazu anregt, im Schulbereich noch achtsamer und langsamer zu fahren. Bei der Aktion wurden durch die Gemeinde Pettneu am Arlberg seitliche Bodenmarkierungen – so genannte Haifischzähne – das Piktogramm Schule sowie von den Kindern selbst gestaltete Schilder am Schulweg angebracht. Dafür wurden in einem Wettbewerb die besten vier Bilder der Schülerinnen und Schüler der Volksschule Pettneu am Arlberg ausgewählt und als wetterfeste Schilder vom KFV produziert.