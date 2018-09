Herbstputz in den Landecker Tunnels

24.09.2018, 12:00 Uhr

Nach der Sommersaison: Reinigung und Wartung von Tunnels im Landesstraßennetz

BEZIRK LANDECK. Zwei Mal pro Jahr werden die Tunnel, Unterflurtrassen und Galerien im Tiroler Landesstraßennetz gereinigt – nach der Sommersaison folgt nun der „Herbstputz“, um im Winter die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.„Saubere Tunnel sorgen für bessere Luft und dadurch wird weniger Energie für die Beleuchtung und Belüftung benötigt. Hauptsächlich dient die Tunnelreinigung aber der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer“, so der zuständige LHStv Josef Geisler.Im Zuge der Tunnelreinigung werden zahlreiche Arbeiten erledigt: Es wird gekehrt, gewaschen, Verkehrszeichen und Notrufzellen werden gereinigt, die Gewässerschutzanlagen werden ebenso überprüft wie die Feuerlöscher, die Sensoren für die Luftgütemessung oder die Video- und Lautsprecheranlagen. Im Tiroler Landesstraßennetz gibt es derzeit 90 Gegenverkehrstunnel mit technischer Ausstattung und einer Gesamtlänge von rund 41 Kilometern.

Vorausschauende Planung – kurze Sperren

Termine Tunnelreinigung Bezirk Landeck Herbst 2018

vor dem Hohe Wand-Tunnel auf der B 171 Tiroler Straße zwischen Schönwies und Zams,

dem Gfäll-Tunnel auf der B 188 Paznauntalstraße

und dem Schmittentunnel auf der B 197 Arlbergstraße bei St. Christoph.

1,75 Millionen Euro pro Jahr kosten der Betrieb und die Instandsetzung der technischen Tunnelanlagen in Tirol. Die Reinigung der Tunnel ist mit über 500.000 Euro pro Jahr veranschlagt. Damit die Arbeiten so schnell wie möglich abgeschlossen werden können, arbeiten alle verfügbaren MitarbeiterInnen der Straßenmeistereien und des Fachbereichs E&M-Technik (elektro- und maschinentechnische Anlagen) sowie MitarbeiterInnen von Spezialfirmen zusammen. Die MitarbeiterInnen der Straßenmeistereien haben sogar spezielle Spritz- und Reinigungsgeräte entwickelt. „Bei umfangreichen Arbeiten sind temporäre Sperren unumgänglich. Diese werden durch exakte Planung und eine Konzentration sämtlicher Arbeiten aber so kurz wie möglich gehalten. Wo es möglich ist, werden die Arbeiten in der Nacht durchgeführt und örtliche Umleitungen eingerichtet“, versichert Bernd Stigger, im Land Tirol zuständig für die Straßenerhaltung.1.–5. Oktober: kurzfristige Anhaltungen