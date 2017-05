horizonte 2017: Symphonisches Eröffnungskonzert

Tiroler Kammerorchester Innstrumenti, Andreas Öttl (Trompete), Werke von Dvořák, Arutjunjan und Pirchner

LANDECK. Die Eröffnung der Landecker Festwochen HORIZONTE (Sa., 20. Mai, 20 Uhr, Stadtsaal Landeck) steht heuer unter dem Motto „Tiroler Trompetenkunst – Aus der Neuen Welt“. Das hervorragende Tiroler Kammerorchester InnStrumenti eröffnet mit Werner Pirchners Fire-Water-Music in der Fassung für großes Orchester. Im Mittelpunkt des Konzertabends stehen zwei Meisterwerke und ein herausragender Solist. Andreas Öttl, Solo-Trompeter der Bayrischen Staatsoper wird den anspruchsvollen Solopart des Konzerts für Trompete und Orchester des armenischen Komponisten Alexander Arutjunjan interpretieren. Im zweiten Konzertteil erklingt die 9. Sinfonie von Antonin Dvořák, die inspiriert vom Amerika-Aufenthalt des Komponisten als „Sinfonie Aus der Neuen Welt“ bekannt wurde.

Kartenvorverkauf in den Filialen der Volksbank Tirol und in der Tyrolia Landeck.Kartenbestellungen: kartenreservierung@horizontelandeck.com Am 21. Mai um 11 Uhr erklingt das Konzert um 11 Uhr im Innsbrucker Congress.