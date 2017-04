Hotel Enzian lud zumTest-Ride Opening

30.04.2017, 19:52 Uhr

Bereit zum 11. Mal

LANDECK(HP) Enzianwirt Klaus Stubenböck in Landeck- Perjen lud bereits zum 11. Test-RideOpening in sein Hotel. Mit ausgesuchten Schmankerl bester Musik und Motorradfreunden wurde die Saison gestartet. Neben einem tollen Testangebot von zwanzig nagelneuen BMW Motorrädern warteten auch Sonderpreise für Testfahrten mit den Bikes ab E 65,-- auf Piloten. Die Frühjahrs- Aktion gilt noch bis 20. Mai dieses Jahres, was viele sehr freuen wird, denn der Samstag war zwar strahlend blau, aber dennoch etwas kühl zum Biken.So widmeten sich die illustren Gäste wie Elisabeth und Kurt Hammerle, Ingrid und Franz Kogoj, Heinz Wucherer, Lena und Norbert Gritsch, Martina Bombardelli, Evi und Dietmar Digg, die Nachbarsfamilie Kristen und Bürger, Othmar Ladner mit Gattin, Denise Lenfeld sowie Familie Kerber den Genüssen des Buffets und vor allem den Klängen der Musiker Florian Lechleitner und Steve Greuter bzw. dem Duo Zwotakt, die zum wiederholten Male bei Enzianwirt Klaus aufspielten.