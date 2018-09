Kappl bekommt einen neuen Kassenarzt

19.09.2018, 12:00 Uhr

Nach der Pensionierung von Dr. Bruno Jörg übernehmen zwei Allgemeinmedizinier die Ordination.

KAPPL (otko). Der langjährige Kappler Sprengelarzt Dr. Bruno Jörg geht mit 1. Oktober 2018 in Pension. Eine erste Ausschreibung der Kassenarztstelle war noch erfolglos. Mittlerweile wurde die Stelle nochmals ausgeschrieben und zwei Interessenten haben sich gemeldet. In der Gemeinde Kappl zeigt man sich erleichtert, dass es einen Nachfolger gibt. "Nach derzeitigem Stand würden sie die Ordination mit Anfang Oktober übernehmen. Für einen allfälligen Bereitschaftsdienst (Wochenende) wäre natürlich eine Wohnung erforderlich. Die Gespräche für weitere Details laufen", berichtete Bgm. Helmut Ladner in der letzten Gemeinderatssitzung.Laut Homepage der Tiroler Ärztekammer übernimmt Dr. Manuel Maurer zum 1. Oktober 2018 den Kassenvertrag in Kappl (TGKK, BVA, VAEB, SVA). Zusammen mit Dr. Florian Jehle wird er künftig die Patienten versorgen.