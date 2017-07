Kappl: Motorradfahrer streifte Betonwand

18.07.2017, 17:07 Uhr

Bei einem Überholmanöver in der "Gfällgalerie" kam ein 32-Jähriger zu Sturz und verletzte sich schwer.

KAPPL. Ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger fuhr am 17. Juli 2017 gegen um 10.40 Uhr mit einem Motorrad auf der B188 Silvrettastraße von Kappl kommend in Richtung Pians talauswärts. In der sogenannten „Gfällgalerie“ im Gemeindegebiet von Kappl kam er nach einem Überholmanöver aus ungeklärter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus und streifte dabei die dortige Betonwand. Der Motorradfahrer kam dadurch zu Sturz und blieb nach ca. 30 Meter schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (Quelle: Polizei)