Kinderbuch-Lesung in der Bücherei Zams

04.05.2017, 12:32 Uhr

Lisa & Lila dürfen bleiben

Wissenswerte Informationen zum Thema Landwirtschaft

Laufstall und Kühe zum Angreifen

Laufend Aktivitäten in der Bücherei Zams

Rund 40 Kinder im Volksschulalter folgten der Einladung der Bücherei Zams und kamen zur Lesung vonins Riefengebäude in Zams am Mittwoch, den 3. Mai 2017. Im Rahmen der Aktion „Leserstimmen“ las die österreichische Autorin ausgewählte Passagen aus ihrem Kinderbuch „Lisa & Lila dürfen bleiben“, in dem es um Bauern und Kühe, Freundschaft und Abenteuer geht. Die Kinder lauschten interessiert der spannenden Geschichte und beteiligten sich fleißig bei den Fragerunden zwischendurch.So erfuhren die jungen Besucher ganz nebenbei, dass in Österreich jedes Jahr rund 2.000 Bauern ihren Betrieb aufgeben, dass vielerorts Kühe nicht mehr ins Freie kommen, aber auch, wie viel Wasser eine Kuh pro Tag zum Trinken benötigt (und wie viel sie danach wieder ausscheidet). Und nicht zuletzt, wie das früher bei den Köhlern war und wozu man überhaupt Holzkohle brauchte. Etliche Kinder nutzten noch die Gelegenheit, sich das Buch von der Autorin persönlich signieren zu lassen.Krönender Abschluss der Veranstaltung im Anschluss an die Lesung war der gemeinsame Besuch des nahegelegenen „“, wo die Kinder den Laufstall aus nächster Nähe besichtigen, Kühe und Kälber mit Heu versorgen und beobachten konnten, wie geschickt sie der extra für uns angeworfenen Ausmist-Anlage ausweichen. Die Tiere waren dabei mindestens genauso interessiert an den Kindern wie umgekehrt. Vielen Dank an die Bauersleute Barbara und Andreas, die in kompetenter Weise die Besonderheiten eines Laufstalles erläuterten und auf die neugierigen Fragen der Kinder stets Antworten parat hatten.Die durchgeführte Lesung samt Workshop war wieder einmal eine gelungene Veranstaltung der Bücherei Zams, diesmal für Volksschulkinder. Diese können sich schon auf die Aktion "Sommerleseclub Tirol" freuen, an der sich die Bücherei Zams schon seit Beginn - heuer bereits das fünfte Mal - beteiligt. Ende Juni geht's dann los! Lasst euch überraschen.Im Mai liegt der Schwerpunkt der Bücherei bei der frühkindlichen Leseförderung für die unter Dreijährigen, mit Veranstaltungen speziell für diese Altersgruppe. Mitte Juni folgt dann noch ein Bilderbuch-Entdeckungs-Nachmittag für Kindergartenkinder (in Zusammenarbeit mit der BAfEP Zams). Für die Sommermonate ist auch schon einiges in Planung. Weitere Infos unter www.zams.bvoe.at oder direkt in der Bücherei. Schaut vorbei! Öffnungszeiten (ganzjährig): Montag 14-16 Uhr, Dienstag 18-20 Uhr, Donnerstag 14-17 Uhr, Freitag 18-20 Uhr.