Kulinarischer Jakobsweg: 5 Sterneköche, 5 Hütten, 5 Genussrouten

10.05.2017, 12:00 Uhr

ünf Sterneköche, fünf Berghütten, fünf Genussrouten: Unter der Schirmherrschaft von Eckart Witzigmann, dem „Koch des Jahrhunderts“, geht der „Kulinarische Jakobsweg“ am 9. Juli 2017 in die neunte Auflage. Fünf international ausgezeichnete Spitzenköche übernehmen dabei die Patenschaft für je eine Alpenvereinshütte.



Friedrichshafener Hütte: Konstantin Filippou

PANAUN. Auch 2017 verleihen fünf Spitzenköche den teilnehmenden Alpenvereinshütten im Paznaun internationales Flair. Beispielsweise gibt der „Koch des Jahres 2016“ Konstantin Filippou der Friedrichshafener Hütte eine österreichisch-griechische Note. Der gebürtige Dornbirner Dieter Koschina tauscht eines der besten Restaurants der Welt gegen die Ascherhütte. Zur Eröffnung am 9. Juli 2017 werden die Gerichte auf den einzelnen Hütten von den Profis selbst zubereitet. Den Sommer über können Gäste die leichten Genussrouten dann abwandern und die einzelnen Kreationen probieren. Wer lieber radelt als wandert: Die Friedrichshafener Hütte, die Ascherhütte, die Heidelberger Hütte und die Jamtalhütte sind gemütlich mit dem E-Bike erreichbar. Sportliche Mountainbiker gelangen mit eigener Muskelkraft auf die Hütten. Die Bikes können in Galtür, Ischgl, Kappl oder See ausgeliehen werden.Am 20. August 2017 gibt es mit dem Sommerfest des Kulinarischen Jakobsweges noch einmal einen kulinarischen Höhepunkt. Gefeiert wird dieses Mal auf der Niederelbehütte. Und wer will, kann hier an nur einem Tag alle fünf Gerichte der internationalen Starköche probieren. Die Koordination der Spitzenköche und deren Rezepte übernimmt der Tiroler Martin Sieberer. Mit drei Hauben und 18 Punkten ist Sieberer mit seiner Paznaunerstube im Hotel Trofana Royal selbst mehrfach ausgezeichneter Koch und zählt zu den Besten in Österreich.„Koch des Jahres 2016“ – diese Auszeichnung erhielt Konstantin Filippou von Gault Millau. Nach Aufenthalten in London und San Sebastian kehrte der gebürtige Wiener in seine Heimatstadt zurück und eröffnete sein Restaurant namens Konstantin Filippou. Seitdem begeistert er seine Gäste mit österreichisch-griechischer Küche. So vereint er nicht nur seine Wurzeln in seinen Gerichten, sondern erkochte sich auch seit 2014 einen Michelin Stern, sowie drei Hauben und 18 Gault Millau Punkte.

Niederelbehütte: Thomas Martin

Ascherhütte: Dieter Koschina



Jamtalhütte: Simon Hulstone

Heidelberger Hütte:

Zeitgemäße, leichte, klassische Küche mit französischem Akzent zeichnet Thomas Martin aus. Seit 1997 kocht der gebürtige Mannheimer im Jacobs Restaurant im Hotel Louis C. Jacob in Hamburg und überzeugt seine Gäste mit einer kreativen und akkuraten Küche. Für seine Kreationen wurde er bereits mit zwei Michelin Sternen sowie drei Hauben und 17 Gault Millau Punkten ausgezeichnet.Dieter Koschina kocht gern im „John-Wayne-Stil“. Für ihn bedeutet das auf die individuellen Wünsche seiner Gäste einzugehen und ein Gericht aus den Zutaten zu zaubern, die der Kühlschrank gerade so hergibt – auch wenn das Gericht so nicht auf der Speisekarte steht: Für Dieter Koschina kein Problem. Aber nicht nur durch seinen unnachahmlichen Stil, sondern vor allem durch seine Leidenschaft und sein großes Talent hat er die Vila Joya in Albufeira, Portugal, zu einem der besten Restaurants der Welt gekocht. Zwei Michelin Sterne und Platz 22 bei „The world’s 50 best restaurants“ zeichnen die Vila Joya aus.Simon Hulstone kocht bereits seit seiner Jugend auf professionellem Niveau. Er hat mehrere Weltjuniorentitel gewonnen und Großbritannien schon zwei Mal beim „Bocuse d’Or“ vertreten. 2003 eröffnete er zusammen mit seiner Frau das Restaurant The Elephant in Torquay. Mit seinem Mix aus internationaler und traditioneller Küche überzeugt er Gäste und Kritiker gleichermaßen und hält seit 2005 einen Michelin Stern.Der Sternekoch für die Heidelberger Hütte wird noch bekannt gegeben.Weitere Informationen zu den Köchen und Touren gibt es unter www.kulinarischerjakobsweg.paznaun-ischgl.com oder www.paznaun-ischgl.com.