Landeck: Kajakunfall forderte einen Verletzten

06.05.2018, 18:01 Uhr

Bei einem Kajakunfall in Landeck wurde ein junger Russe leicht verletzt. Sein herrenloses Kajak, welches auf dem Inn trieb, hatte einen Großeinsatz zur Folge.

LANDECK. Am 06.05.2018, gegen 14.30 Uhr befuhr ein 34-jähriger russischer Staatsangehöriger in einem Kajak mit einigen Freunden die Sanna. Im Bereich Landeck-West kenterte er und wollte mit einer sogenannten „Eskimorolle“ das Boot wieder unter Kontrolle bringen. Während dessen stieß er jedoch mit dem Kopf gegen einen unter Wasser befindlichen Felsblock und fiel aus dem Kajak. In weiterer Folge konnte er sich selbständig an das Ufer retten. Von einem Begleitfahrzeug wurde der Verletzte in das Krankenhaus Zams gebracht. Dort wurde eine leichte Gesichtsverletzung diagnostiziert und ambulant behandelt.Nachdem das Kajak in der Folge im Bereich Zams herrenlos im Inn trieb, wurde von Passanten die Leitstelle Tirol verständigt. Aufgrund des unklaren Sachverhaltes wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und die Einsatzkräfte alarmiert. Diese konnten das leere Boot schließlich im Bereich Zams/„Finais“ lokalisieren und bergen. (Quelle: Polizei)